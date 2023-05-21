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После обстрела Шебекино загорелся полигон ТБО

21 мая 2023, 03:36
Фото: 1MI
Пострадавших нет. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Ночь 21 мая в Шебекинском городском округе началась с громких звуков. Сначала жители услышали череду взрывов, затем белгородцам стали приходить СМС-оповещения от РСЧС об обстреле села Муром.

Однако позже губернатор также сообщил об обстреле города Шебекино. В результате прилёта загорелся полигон для твёрдых бытовых отходов.

В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что за вчерашний день ВСУ атаковали Белгородскую область шесть раз: село Дроновка Грайворонского округа, село Муром Шебекинского округа, село Шаховка Валуйского округа, а также трижды было обстреляно село Архангельское Шебекинского округа.

Кроме того, в Telegram-канале SHOT сообщили, что российские пограничники опустили и уничтожили украинский дрон, который пролетел 600 метров от границы РФ.

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