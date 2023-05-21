После обстрела Шебекино загорелся полигон ТБО

Напомним, что за вчерашний день ВСУ атаковали Белгородскую область шесть раз: село Дроновка Грайворонского округа, село Муром Шебекинского округа, село Шаховка Валуйского округа, а также трижды было обстреляно село Архангельское Шебекинского округа.