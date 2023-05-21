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Посевная площадь овощей увеличилась в Белгородской области

21 мая 2023, 14:15
Фото: 1MI

Белгородские фермеры планируют засеять овощами почти 4 тыс. гектаров

В 2023 году фермеры планируют засеять овощами около 4 тыс. гектаров земли. На текущий момент овощи высадили на 1 тыс. гектаров, сообщили в региональном правительстве.

В 2023 году в Белгородской области предприятия малого, среднего и крупного бизнеса планируют высадить 3727,2 га овощей. Посевная площадь в этом году увеличилась.

Капусту высадят на 626 га, огурцы — на 8,2 га, томаты — на 14,6 га, свёклу — на 112,8 га, морковь — на 54,3 га, лук — на 72 га. Под чеснок уйдёт 73 га, горох — 1211 га, кабачки — 161,2 га, а под другие культуры — 1394,1 га. Пока фермеры высадили чуть более 1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в регионе завершают посев подсолнечника и сахарной свёклы. Аграрии собирались приступить к посадке сои.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Овощи#Посев
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