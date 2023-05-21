Посевная площадь овощей увеличилась в Белгородской области

Капусту высадят на 626 га, огурцы — на 8,2 га, томаты — на 14,6 га, свёклу — на 112,8 га, морковь — на 54,3 га, лук — на 72 га. Под чеснок уйдёт 73 га, горох — 1211 га, кабачки — 161,2 га, а под другие культуры — 1394,1 га. Пока фермеры высадили чуть более 1 тыс. га.