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Посечённые кровли и заборы: губернатор прокомментировал обстрелы ВСУ

21 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI

Дома и офис семейного врача пострадали при обстреле Белгородской области

При двух обстрелах обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Повреждения получили дома и офис семейного врача.
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Обстрел

Стало известно о повреждениях в сёлах, которые ВСУ обстреляли 21 мая. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, обошлось без пострадавших.

В Новой Таволжанке осколками снарядов повредило два частных дома. Посекло кровлю, забор и фасад. Подомовой обход продолжается.

В Тишанке Волоконовского района снаряд повредил офис семейного врача — выбило окно и посекло кровлю. Глава района Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

По данным Telegram-канала «Радар Белгород», в Тишанке обнаружили флешетты — мелкие дротики.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
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