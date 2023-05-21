Посечённые кровли и заборы: губернатор прокомментировал обстрелы ВСУ

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Стало известно о повреждениях в сёлах, которые ВСУ обстреляли 21 мая. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, обошлось без пострадавших.
В Новой Таволжанке осколками снарядов повредило два частных дома. Посекло кровлю, забор и фасад. Подомовой обход продолжается.
В Тишанке Волоконовского района снаряд повредил офис семейного врача — выбило окно и посекло кровлю. Глава района Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
По данным Telegram-канала «Радар Белгород», в Тишанке обнаружили флешетты — мелкие дротики.