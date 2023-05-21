Ночью ВСУ обстреляли белгородское село

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Ночью 21 мая жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках, после чего в 00:39 белгородцам пришли СМС-оповещения от РСЧС с предупреждением об обстреле села Муром. Жителей населённого пункта попросили срочно спрятаться в укрытие.
Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
За вчерашний день ВСУ обстреляли Белгородскую область шесть раз, три из которых СМС-оповещения от РСЧС получали жители села Архангельское Шебекинского округа. Также были атакованы село Муром Шебекинского округа, село Дроновка Грайворонского округа и село Шаховка в Валуйском горокруге.