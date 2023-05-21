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Ночью ВСУ обстреляли белгородское село

21 мая 2023, 03:27
Фото: 1MI
РСЧС прислали жителям СМС-оповещения с предупреждением.
Сюжет
Обстрел

Ночью 21 мая жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках, после чего в 00:39 белгородцам пришли СМС-оповещения от РСЧС с предупреждением об обстреле села Муром. Жителей населённого пункта попросили срочно спрятаться в укрытие.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

За вчерашний день ВСУ обстреляли Белгородскую область шесть раз, три из которых СМС-оповещения от РСЧС получали жители села Архангельское Шебекинского округа. Также были атакованы село Муром Шебекинского округа, село Дроновка Грайворонского округа и село Шаховка в Валуйском горокруге.

Белгородское село Архангельское третий раз за утро попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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