Ночью ВСУ обстреляли белгородское село

За вчерашний день ВСУ обстреляли Белгородскую область шесть раз, три из которых СМС-оповещения от РСЧС получали жители села Архангельское Шебекинского округа. Также были атакованы село Муром Шебекинского округа, село Дроновка Грайворонского округа и село Шаховка в Валуйском горокруге.