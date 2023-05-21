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Неспокойный день в Белгородской области: обстрелы и работа ПВО

21 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Губернатор начнёт информировать белгородцев об обстрелах ежедневно, несколько белгородских сёл атаковали ВСУ, а в Белгородском районе сбили беспилотник.

Информирование об обстрелах

Белгородцев начнут информировать об обстрелах ежедневно. Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков на фоне из-за частой публикации вбросов и недостоверной информации.

По словам главы региона, только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. В связи с этим принято решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ за прошедшие сутки.

Гладков начнёт ежедневно информировать белгородцев об обстрелах
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Очередные обстрелы

Ряд населённых пунктов региона попал под обстрелы. Сообщалось об атаке ВСУ на хутор Марьино и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Затем под огнём оказалось и Шебекино, а также село Тишанка в Волоконовском районе.

При обстреле Новой Таволжанки зафиксировали разрушения. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посекло кровлю, забор и фасад. В Тишанке снаряд повредил офис семейного врача. Там выбило окно и посекло кровлю.

Посечённые кровли и заборы: губернатор прокомментировал обстрелы ВСУ
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Сбитый беспилотник

Система ПВО сработала над Белгородским районом и сбила беспилотник. Где именно это произошло, не уточнялось. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточнялась. Отметим, что дальнейших комментариев не последовало.

ПВО сбила беспилотник под Белгородом
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