Неспокойный день в Белгородской области: обстрелы и работа ПВО

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Белгородцев начнут информировать об обстрелах ежедневно. Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков на фоне из-за частой публикации вбросов и недостоверной информации.
По словам главы региона, только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. В связи с этим принято решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ за прошедшие сутки.
При обстреле Новой Таволжанки зафиксировали разрушения. Осколки снарядов повредили два частных дома. Посекло кровлю, забор и фасад. В Тишанке снаряд повредил офис семейного врача. Там выбило окно и посекло кровлю.
Система ПВО сработала над Белгородским районом и сбила беспилотник. Где именно это произошло, не уточнялось. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточнялась. Отметим, что дальнейших комментариев не последовало.