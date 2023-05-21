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Над Белгородом прозвучали взрывы

21 мая 2023, 16:39
Фото: Bel.ru
Около 19:30 жители Белгорода и района услышали несколько бахов, а после увидели их последствия в небе. Предварительно, это работа наших военных.

Жители Белгородской области вечером 21 мая услышали взрывы. По сообщениям в Сети, громко было над Белгородом, районом и над Шебекинским округом. Белгородцы успели заснять «воронки» в небо после бахов.

Официальная информация о происшествии пока не поступала. О последствиях на земле также неизвестно.

В Харьковской области звучат тревога и взрывы. Предварительно, белгородцы слышали вылеты — работу Вооружённых Сил РФ.

Фото: Bel.ru
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