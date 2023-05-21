Над Белгородом прозвучали взрывы

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Жители Белгородской области вечером 21 мая услышали взрывы. По сообщениям в Сети, громко было над Белгородом, районом и над Шебекинским округом. Белгородцы успели заснять «воронки» в небо после бахов.
Официальная информация о происшествии пока не поступала. О последствиях на земле также неизвестно.
В Харьковской области звучат тревога и взрывы. Предварительно, белгородцы слышали вылеты — работу Вооружённых Сил РФ.