На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
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Updated Сегодня, 20:35
Поздним вечером 21 мая жителям села Головчино Грайворонского округа начали приходить РСЧС-оповещения об обстреле. Как выяснилось позднее, атаковали здание администрации сельского поселения. С квадрокоптера на него сбросили взрывное устройство. Загорелась крыша.
Предварительно, по информации главы региона, никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы уже на месте. Они приступают к тушению пожара.
Ранее ВСУ обстреляли Волоконовский район. Там частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.