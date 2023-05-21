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Published Сегодня, 20:26

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На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области

21 мая 2023, 20:26
Фото: Telegram-канал Радар Белгород"
Это сделали с помощью квадрокоптера, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Здание горит. ЧП произошло в Грайворонском округе.
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СВО

Поздним вечером 21 мая жителям села Головчино Грайворонского округа начали приходить РСЧС-оповещения об обстреле. Как выяснилось позднее, атаковали здание администрации сельского поселения. С квадрокоптера на него сбросили взрывное устройство. Загорелась крыша.

Предварительно, по информации главы региона, никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы уже на месте. Они приступают к тушению пожара.

Ранее ВСУ обстреляли Волоконовский район. Там частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.

Фото: Telegram-канал Радар Белгород"
После обстрела ВСУ белгородские сёла частично остались без света
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Обстрел ВСУ#Квадрокоптер#Взрывное устройство#Происшествия#СВО#Грайворонский горокруг#Головчино#Вячеслав Гладков
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