Какие белгородские сёла попали под обстрелы?

В Волоконовском районе произошло 24 миномётных обстрела. 18 снарядов легли рядом с Шаховкой, ещё четыре в селе Тишанка и два в хуторе Старый. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе насчитали 35 обстрелов. Шесть снарядов упали рядом с Дроновкой, 29 — с Новостроевкой-Второй. Обошлось без разрушений и пострадавших.