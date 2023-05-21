Какие белгородские сёла попали под обстрелы?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Накануне под обстрел ВСУ попали несколько сёл в шести районах и городских округах Белгородской области. Больше всего прилётов пришлось на Шебекинский горокруг.
Под обстрелом оказалась Щетиновка в Белгородском районе. По данным губернатора, было выпущено семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет. Борисовский район попал под четыре миномётных обстрела. Два из них пришлись на Лозовую Рудку, по одному — на Богун-Городок и Цаповку.
В Волоконовском районе произошло 24 миномётных обстрела. 18 снарядов легли рядом с Шаховкой, ещё четыре в селе Тишанка и два в хуторе Старый. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе насчитали 35 обстрелов. Шесть снарядов упали рядом с Дроновкой, 29 — с Новостроевкой-Второй. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Краснояружском районе рядом с Красной Яругой зафиксирован прилёт 11 снарядов, в селе Староселье — шести. Обошлось без разрушений. На границе села Графовка мирный житель получил минно-взрывную травму правой ноги — он попал в больницу.
Больше всего традиционно досталось Шебекинскому округу, где зафиксировали 37 обстрелов. В Архангельском было восемь прилётов, повреждён частный дом. В хуторе Балки — пять прилётов, без пострадавших и разрушений. В село Муром прилетело 16 снарядов, ещё восемь — в Шебекино на полигон ТБО.