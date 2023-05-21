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Гладков начнёт ежедневно информировать белгородцев об обстрелах

21 мая 2023, 07:12
Фото: Bel.ru

Полный список обстрелов Белгородской области будут публиковать ежедневно

Губернатор принял решение из-за постоянных вбросов. Первый такой список Вячеслав Гладков опубликовал 21 мая в своём Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков начнёт ежедневно публиковать список обстрелов Белгородской области. Как объяснил глава региона, такое решение он принял из-за постоянных вбросов.

В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных телеграм-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что накануне из-за обстрелов ВСУ пострадали шесть муниципалитетов региона, в том числе и Белгородский район. Со стороны Украины атаковали Щетиновку. Было выпущено семь снарядов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Информирование
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