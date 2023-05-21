Гладков начнёт ежедневно информировать белгородцев об обстрелах

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Губернатор Вячеслав Гладков начнёт ежедневно публиковать список обстрелов Белгородской области. Как объяснил глава региона, такое решение он принял из-за постоянных вбросов.
В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных телеграм-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что накануне из-за обстрелов ВСУ пострадали шесть муниципалитетов региона, в том числе и Белгородский район. Со стороны Украины атаковали Щетиновку. Было выпущено семь снарядов.