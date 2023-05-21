Белгородское здание сельсовета горит после атаки дрона: видео

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
В селе Головчино Грайворонского округа сильный пожар — горит здание администрации сельского поселения. Возгорание произошло после того, как с квадрокоптера на крышу сельсовета сбросили взрывное устройство.
На видео видно, как сильно разбушевался пожар после атаки. В настоящий момент пожарные пытаются бороться с огнём. Оперативные и аварийные службы на месте ЧП.
Предварительно никто не пострадал. Напомним, ранее селянам приходили СМС-оповещения от МЧС об обстреле. По информации губернатора, никто не пострадал.