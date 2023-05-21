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Белгородское здание сельсовета горит после атаки дрона: видео

21 мая 2023, 20:53
Фото: Telegram-канал "Белгород - молния"
С помощью квадрокоптера в Грайворонском округе атаковали здание администрации. Начался сильный пожар.
Сюжет
Пожар

В селе Головчино Грайворонского округа сильный пожар — горит здание администрации сельского поселения. Возгорание произошло после того, как с квадрокоптера на крышу сельсовета сбросили взрывное устройство.

На видео видно, как сильно разбушевался пожар после атаки. В настоящий момент пожарные пытаются бороться с огнём. Оперативные и аварийные службы на месте ЧП.

Предварительно никто не пострадал. Напомним, ранее селянам приходили СМС-оповещения от МЧС об обстреле. По информации губернатора, никто не пострадал.

Видео: Telegram-канал "БелПлюс"
На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Дрон#Квадрокоптер#Происшествия#Пожар#Грайворонский горокруг#Головчино#Видео
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На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области
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