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Жителям двух белгородских сёл показали работу современных очистных сооружений

20 мая 2023, 17:49
Фото: Пресс-служба БИК
В инициативную группу вошли жители сёл Никольское и Новая Нелидовка, которые ранее были против строительства очистных сооружений вблизи их населённых пунктов. Встречу организовали по поручению Вячеслава Гладкова, чтобы показать жителям работу современных очистных сооружений.

В пресс-службе Белгородской ипотечной корпорации рассказали, как прошла экскурсия жителей сёл по современным очистным сооружениям.

Жители вместе с представителями министерств, водоканала и БИК посетили современные очистные сооружения в Яковлевском и Ивнянском районах — в последнем объект работает на протяжении трёх лет. В Яковлевском районе сооружение находится на стадии пусконаладочных работ.

Во время экскурсии белгородцам рассказали, что от современных очистных сооружений нет никакого запаха и шума. Например, объекты в Ивнянском районе находятся в 150 метрах от населённого пункта, но за всё время жители ни разу не пожаловались на шум или неприятный запах.

Современные сооружения оснащены биологической технологией очистки стоков: анаэробные бактерии перерабатывают содержащиеся в стоках вещества, после чего очищенные стоки подвергают ультрафиолетовому обеззараживанию. Затем обеззараживается и утилизируется отработанный ил.

Знаете, самыми шумными механизмами тут являются воздуходувки, но как вы могли заметить, их совсем не слышно. И вот здесь, возле иловых карт, абсолютно нет запаха. Вся влага уходит, и запаха просто не остаётся. Остатки ила просто вывозим. И это, кстати, современные очистные сооружения, которые могут спокойно функционировать в пределах городской черты.
Александр Николаев, генеральный директор ГУП «Белоблводоканал»

Инициативная группа жителей осталась довольна встречей: они получили ответы на волнующие их вопросы и отметили, что запаха и шума от сооружений действительно нет.

Фото: Пресс-служба БИК
Видео: Пресс-служба БИК
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