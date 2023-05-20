Жителям двух белгородских сёл показали работу современных очистных сооружений

Во время экскурсии белгородцам рассказали, что от современных очистных сооружений нет никакого запаха и шума. Например, объекты в Ивнянском районе находятся в 150 метрах от населённого пункта, но за всё время жители ни разу не пожаловались на шум или неприятный запах.