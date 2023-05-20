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Захват Бахмута, фейки про наступление и упавшие снаряды: итоги субботы по-белгородски

20 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу 20 мая белгородцы обсуждали ряд фейков про наступление ВСУ, взятие «вагнерами» Бахмута и обстрелы приграничных сёл.
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Фейк

Фейк-наступление на Белгород: ДРГ атакует, а сын Грицая бежит в Египет

Сегодня ряд Telegram-каналов сообщил об очередном якобы нападении украинцев на Белгородскую область. Журналисты утверждали, что перестрелка началась вечером 19 мая: несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако атаку удалось отбить.

Как стало позднее известно Бел.Ру, эта информация — фейк. Подтвердили данные журналистов и в региональном оперштабе.

Ещё один забавный фейк — якобы бегство сына военного комиссара Белгородской области в Египет.

Фейк: сын военного комиссара Белгородской области сбежал в Египет
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«Музыканты» в Бахмуте

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута (Артёмовска). Бои за город шли 224 дня. 

224 дня длилась операция по взятию Бахмута — «бахмутская мясорубка». Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрёпанной армии прийти в себя. 224 парни штурмовали этот город.
Евгений Пригожин
Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута
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Неразорвавшиеся снаряды и обстрелы

С самого утра Белгородская область была под огнём ВСУ: пострадали сёла в Шебекинском и Грайворонском горокругах. 

Кроме того, снаряд от ракеты «Ураган» был найден сотрудниками сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Саперы приняли решение обезвредить его на месте.

Ещё один снаряд нашли в селе Архангельское. Его уже обезвредили. 

Снаряд от ракеты «Ураган» нашли возле одного из сёл в Белгородской области
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#Артем Черненко#Итоги#Фейк#Вагнер#Обстрелы#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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