Захват Бахмута, фейки про наступление и упавшие снаряды: итоги субботы по-белгородски

Сегодня ряд Telegram-каналов сообщил об очередном якобы нападении украинцев на Белгородскую область. Журналисты утверждали, что перестрелка началась вечером 19 мая: несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако атаку удалось отбить.