За год численность косули в Белгородской области выросла на 5,9%

По данным специалистов управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, по сравнению с прошлым годом на 5,9% возросла численность косули европейской — до 13 821 особей. Немного увеличилось количество оленей благородных — в этом году их насчитали 2 636 голов. А вот лосей больше не стало — их до сих пор 90 особей.