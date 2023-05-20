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За год численность косули в Белгородской области выросла на 5,9%

20 мая 2023, 16:52
Фото: pxhere.com
Про численность других животных, обитающих в Белгородской области, рассказали в управлении Экоохотнадзора области. Специалисты подвели итоги зимнего маршрутного учёта.

По данным специалистов управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, по сравнению с прошлым годом на 5,9% возросла численность косули европейской — до 13 821 особей. Немного увеличилось количество оленей благородных — в этом году их насчитали 2 636 голов. А вот лосей больше не стало — их до сих пор 90 особей.

Также увеличилось количество волков, в охотугодьях региона учтено 18 хищников. Кабанов в регионе 180 особей, лисиц — 1 990, зайцев русаков — 10 148, куниц — 1 133, хорьков — 312, горностаев — 159, белок — 1 981.

С января по март инспекторы управления фиксировали следы зверей и визуальные встречи с пернатой дичью. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила почти 6 тысяч километров. С помощью специальной методики была определена численность 13 видов охотничьих ресурсов.
Алексей Посохов, начальник отдела учета и анализа объектов животного мира
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#Численность#Животные#Косуля#Олень#Белгородская область#Александра Склярова
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