Вылетевшего на встречку пенсионера оштрафовали в Белгороде

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
18 мая в 10:30 водитель автомобиля «Ниссан» вылетел на встречку в районе пересечения Михайловского шоссе и улицы Волчанской. Грубое нарушение попало на видеорегистратор, кроме того, на месте оказались и полицейские, удивившиеся манёвру автомобилиста.
Водителя удалось найти. Им оказался 71-летний местный житель: его оштрафовали на пять тысяч рублей и привлекли к административной ответственности.
Напомним, что вчера в ДТП погиб 15-летний подросток из Старого Оскола. Молодой человек ехал по улице Привольной и не уступил дорогу иномарке, за рулём которой сидел 38-летний мужчина. Мотоцикл и автомобиль столкнулись. Несовершеннолетний погиб на месте происшествия из-за полученных травм. Прав у него не было.