Вылетевшего на встречку пенсионера оштрафовали в Белгороде

Напомним, что вчера в ДТП погиб 15-летний подросток из Старого Оскола. Молодой человек ехал по улице Привольной и не уступил дорогу иномарке, за рулём которой сидел 38-летний мужчина. Мотоцикл и автомобиль столкнулись. Несовершеннолетний погиб на месте происшествия из-за полученных травм. Прав у него не было.