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Вылетевшего на встречку пенсионера оштрафовали в Белгороде

20 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
Полицейские нашли и оштрафовали 71-летнего белгородца, вылетевшего на встречку, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

18 мая в 10:30 водитель автомобиля «Ниссан» вылетел на встречку в районе пересечения Михайловского шоссе и улицы Волчанской. Грубое нарушение попало на видеорегистратор, кроме того, на месте оказались и полицейские, удивившиеся манёвру автомобилиста.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Белгородской области

Водителя удалось найти. Им оказался 71-летний местный житель: его оштрафовали на пять тысяч рублей и привлекли к административной ответственности.

Напомним, что вчера в ДТП погиб 15-летний подросток из Старого Оскола. Молодой человек ехал по улице Привольной и не уступил дорогу иномарке, за рулём которой сидел 38-летний мужчина. Мотоцикл и автомобиль столкнулись. Несовершеннолетний погиб на месте происшествия из-за полученных травм. Прав у него не было.

В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП
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