Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Telegram-канале SHOT опубликовали информацию о сбитом на территории Белгородской области украинском беспилотнике.
По их информации, сегодня, 20 мая, российские пограничники остановили дрон в 600 метрах от границы РФ при помощи электронного ружья. Затем БПЛА посадили и уничтожили накладным зарядом в Борисовском районе.
Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.
Власти пока не подтвердили эту информацию.