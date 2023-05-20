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Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

20 мая 2023, 15:40
Фото: 1MI
Дрон успел пролететь 600 метров от границы РФ, утверждает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

В Telegram-канале SHOT опубликовали информацию о сбитом на территории Белгородской области украинском беспилотнике.

По их информации, сегодня, 20 мая, российские пограничники остановили дрон в 600 метрах от границы РФ при помощи электронного ружья. Затем БПЛА посадили и уничтожили накладным зарядом в Борисовском районе.

Повреждений и пострадавших в результате происшествия нет.

Власти пока не подтвердили эту информацию.

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#Александра Склярова#Беспилотник#ВСУ#Пограничники#Происшествия#СВО#Белгородская область
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