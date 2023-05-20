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Третий неразорвавшийся снаряд нашли и обезвредили в Белгородской области

20 мая 2023, 16:15
Фото: 1MI
О третьем найденном боеприпасе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обезвреживали снаряд на месте обнаружения.
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Обстрел

Вечером 20 мая стало известно о ещё одном неразорвавшемся снаряде, который нашли сельскохозяйственные работники между Белгородским районом и Шебекинским округом. Боеприпас решили обезвредить на месте обнаружения, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Аналогичный снаряд от ракеты «Ураган» найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперами принято решение обезвреживать его на месте, предварительно оцепив территорию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что это уже третий найденный снаряд за сутки. Первый попал в частный жилой дом в селе Архангельское Шебекинского округа. Второй нашли чуть позже в поле возле села Шамино. Сапёры обезвредили все снаряды.

Снаряд от ракеты «Ураган» нашли возле одного из сёл в Белгородской области
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