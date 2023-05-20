Снаряд от ракеты «Ураган» нашли возле одного из сёл в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Снаряд от ракеты «Ураган» был найден сотрудниками сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Саперы приняли решение обезвредить его на месте.
Сейчас жителей близлежащих домов отселяют на время на безопасное расстояние. Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все ответственные службы на месте.
Вячеслав Гладков
Что касается снаряда, найденного в селе Архангельское, то его уже обезвредили. Напомним, что неразорвавшийся боеприпас угодил в один из домов после обстрела села ВСУ.
Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. Под огонь сегодня также попало село Муром. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия.