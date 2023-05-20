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С самого утра: Белгородская область вновь под огнём ВСУ, есть разрушения

20 мая 2023, 06:43
Фото: Bel.ru

Губернатор рассказал о последствиях обстрела села Муром в Белгородской области

Сегодня утром Белгородская область несколько раз попала под обстрел Украины. Пострадало село Муром, есть вероятность прилётов и в Архангельском.

С самого утра ВСУ наносят удары по Белгородской области. Сегодня, 20 мая, под ударом вновь оказались села Муром и Архангельское в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, но в Муроме зафиксировали разрушения.

В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор

Обстрел начался в восемь утра. На момент публикации РСЧС рассылает предупреждения о возобновлении обстрела села Архангельское.

Известно, что 19 мая ВСУ как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область: жители получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга, сообщалось также об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге. 

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#Артем Черненко#Белгородская область#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Разрушения#Эвакуация людей#Вячеслав Гладков
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