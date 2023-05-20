С самого утра: Белгородская область вновь под огнём ВСУ, есть разрушения

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
С самого утра ВСУ наносят удары по Белгородской области. Сегодня, 20 мая, под ударом вновь оказались села Муром и Архангельское в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет, но в Муроме зафиксировали разрушения.
В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор
Обстрел начался в восемь утра. На момент публикации РСЧС рассылает предупреждения о возобновлении обстрела села Архангельское.
Известно, что 19 мая ВСУ как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область: жители получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга, сообщалось также об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге.