Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Основатель ЧВК «Вагнер» сегодня, 20 мая, заявил о полном взятии Бахмута. По словам Евгения Пригожина, последний участок города был зачищен в полдень.
224 дня длилась операция по взятию Бахмута — «бахмутская мясорубка». Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрёпанной армии прийти в себя. 224 парни штурмовали этот город.
Евгений Пригожин
Пригожин добавил, что команда «Вагнера» действовала слаженно. Глава ЧВК поблагодарил россиян за поддержку и помянул погибших товарищей. Также Пригожин отметил вклад генералов Сергея Суровикина и Михаила Мезенцева.
Отметим, что в боях за Бахмут принимали участие и уроженцы Белгородской области. Известно, что 22 декабря не стало Александра Яновского. Он погиб под этим городом.