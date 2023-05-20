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Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута

20 мая 2023, 13:22
Фото: Bel.ru
Флаг ЧВК "Вагнер", архивное фото
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута (Артёмовска). Бои за город шли 224 дня.
Сюжет
СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» сегодня, 20 мая, заявил о полном взятии Бахмута. По словам Евгения Пригожина, последний участок города был зачищен в полдень.

224 дня длилась операция по взятию Бахмута — «бахмутская мясорубка». Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрёпанной армии прийти в себя. 224 парни штурмовали этот город.
Евгений Пригожин

Пригожин добавил, что команда «Вагнера» действовала слаженно. Глава ЧВК поблагодарил россиян за поддержку и помянул погибших товарищей. Также Пригожин отметил вклад генералов Сергея Суровикина и Михаила Мезенцева.

Отметим, что в боях за Бахмут принимали участие и уроженцы Белгородской области. Известно, что 22 декабря не стало Александра Яновского. Он погиб под этим городом.

Стало известно об ещё троих погибших в ходе СВО белгородцах
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#Артем Черненко#Бахмут#СВО#Спецоперация#ВСУ#Взятие
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