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Под обстрел попало село Шаховка в Белгородской области

20 мая 2023, 14:58
Фото: Bel.ru
Село Шаховка в Волоконовском районе попало под огонь ВСУ, сообщает РСЧС.

Сообщения об обстреле села Шаховка в Волоконовском получили жители Белгородской области. РСЧС просит местных спуститься в подвалы и занять укрытия.

Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. Под огонь сегодня также попало село Муром. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Под ударом оказалось и село Дроновка Грайворонского горокруга.

Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ
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#Артем Черненко#Белгородская область#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения
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