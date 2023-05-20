Под обстрел попало село Шаховка в Белгородской области

Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. Под огонь сегодня также попало село Муром. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Под ударом оказалось и село Дроновка Грайворонского горокруга.