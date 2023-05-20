Под обстрел попало село Шаховка в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Сообщения об обстреле села Шаховка в Волоконовском получили жители Белгородской области. РСЧС просит местных спуститься в подвалы и занять укрытия.
Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. Под огонь сегодня также попало село Муром. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Под ударом оказалось и село Дроновка Грайворонского горокруга.