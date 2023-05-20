Неразорвавшийся снаряд попал в частный дом в приграничном селе Белгородской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. По информации Вячеслава Гладкова, пострадал частный дом.
По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории.
В 11:15 жители Белгородской области в третий раз за утро получили от РСЧС сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия. До этого уведомления приходили в 07:59 и 09:34.
Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия.