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Неразорвавшийся снаряд попал в частный дом в приграничном селе Белгородской области

20 мая 2023, 09:21
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Подробности сегодняшнего обстрела села Архангельское сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет, но есть разрушения.
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Обстрел

Сегодня утром ВСУ трижды ударили по селу Архангельское Шебекинского горокруга. По информации Вячеслава Гладкова, пострадал частный дом.

По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории.

В 11:15 жители Белгородской области в третий раз за утро получили от РСЧС сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия. До этого уведомления приходили в 07:59 и 09:34.

Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Разрушения
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