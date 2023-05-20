Назвавший гашиников трусам белгородский боец «Добрый» записал видео с извинениями

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Доброволец из спецназа «Ахмат» Виктор Тимченко с позывным «Добрый» не так давно записал не самое доброе видео в адрес сотрудников ГИБДД Белгородской области. Мужчину возмутил тот факт, что гаишники остановили автомобиль, у которого были сняты номера и на котором перемещались российские военные.
За это Тимченко назвал полицейских «трусами», которые подчиняются «генералам в кабинетах» вместо того, чтобы поддерживать военных и способствовать общему делу. Разбавил критику доброволец и матом, а также призвал полицейских нарушать подобные приказы.
Я не пойму, вы на кого работаете? Господа трусы, вы боитесь работы потерять, а мои пацаны не боятся жизнь за вас отдать.
Виктор Тимченко
Сегодня боец записал видео с извинениями. Он признал, что погорячился «на нервяках», а, а также добавил, что гаишники — «мужики и красавцы». Попросить прощения Добрый решил, по его словам, не вследствие давления, а поговорив с начальником УГИБДД и увидев статистику нарушений военных, которых весьма очень много.
Я прекрасно понимаю, что закон есть закон, но номера мы снимали для безопасности владельцев средства. Вчера записал эмоциональное видео: поймите правильно, я устал, с мая месяца в зоне СВО. Много несправедливости, поэтому вчера сорвался. Был абсолютно неправ. Это мои слова лично, на меня давление оказывать бесполезно. Видео я удалил — считаю, что был неправ.
Виктор Тимченко
В конце «Добрый» пожелал взаимного уважения и поблагодарил за возможность исправиться.