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Назвавший гашиников трусам белгородский боец «Добрый» записал видео с извинениями

20 мая 2023, 12:26
Фото: Telegram-канал "Добрый Тимченко"
На днях белгородский доброволец с позывным «Добрый» записал видео с резкой критикой гаишников: мужчина был недоволен, что сотрудники ГИБДД останавливают машины с военными. Позже белгородец признал свою вину и попросил у полицейских прощения.

Доброволец из спецназа «Ахмат» Виктор Тимченко с позывным «Добрый» не так давно записал не самое доброе видео в адрес сотрудников ГИБДД Белгородской области. Мужчину возмутил тот факт, что гаишники остановили автомобиль, у которого были сняты номера и на котором перемещались российские военные.

За это Тимченко назвал полицейских «трусами», которые подчиняются «генералам в кабинетах» вместо того, чтобы поддерживать военных и способствовать общему делу. Разбавил критику доброволец и матом, а также призвал полицейских нарушать подобные приказы.

Я не пойму, вы на кого работаете? Господа трусы, вы боитесь работы потерять, а мои пацаны не боятся жизнь за вас отдать.
Виктор Тимченко

Сегодня боец записал видео с извинениями. Он признал, что погорячился «на нервяках», а, а также добавил, что гаишники — «мужики и красавцы». Попросить прощения Добрый решил, по его словам, не вследствие давления, а поговорив с начальником УГИБДД и увидев статистику нарушений военных, которых весьма очень много.

Видео: Telegram-канал "Добрый Тимченко"
Я прекрасно понимаю, что закон есть закон, но номера мы снимали для безопасности владельцев средства. Вчера записал эмоциональное видео: поймите правильно, я устал, с мая месяца в зоне СВО. Много несправедливости, поэтому вчера сорвался. Был абсолютно неправ. Это мои слова лично, на меня давление оказывать бесполезно. Видео я удалил — считаю, что был неправ.
Виктор Тимченко

В конце «Добрый» пожелал взаимного уважения и поблагодарил за возможность исправиться.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Общество#Извинения#Конфликт#Гибдд#Виктор Тимченко#Видео
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