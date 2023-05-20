Назвавший гашиников трусам белгородский боец «Добрый» записал видео с извинениями

Сегодня боец записал видео с извинениями. Он признал, что погорячился «на нервяках», а, а также добавил, что гаишники — «мужики и красавцы». Попросить прощения Добрый решил, по его словам, не вследствие давления, а поговорив с начальником УГИБДД и увидев статистику нарушений военных, которых весьма очень много.