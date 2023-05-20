На школьных линейках в Белгородской области могут присутствовать более 200 человек

Posted Сегодня, 21:30
Published Сегодня, 21:30
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Ранее министр образования области Андрей Милёхин сообщил, что на школьных линейках действует ограничение — не более 200 учеников на мероприятии. Однако некоторые школы ограничение восприняли по-другому.
О ситуации рассказал один из белгородцев: в школе им сообщили, что на линейке должны присутствовать не более 200 человек — и учеников и родителей. Однако в таком случае не все родители смогут посетить последний звонок своего ребёнка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос в прямом эфире.
Если честно, говорил мой заместитель, но это не столь важно. Конечно, эта цифра условная. Если будет 205 или 210 человек, никакой проблемы не возникнет. Есть переживания, если эта цифра увеличивается на 100-200 человек. В таком случае, конечно, лучше уменьшить количество. Делается это просто: администрация школы устраивает два мероприятия вместо одного. Родителям запрещать не надо, ситуация и так напряжённая, пусть порадуются за детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области