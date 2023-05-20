Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:30

Published Сегодня, 21:30

Modified Сегодня, 21:32

Updated Сегодня, 21:32

Изображение материала

На школьных линейках в Белгородской области могут присутствовать более 200 человек

19 мая 2023, 21:30
Фото: 1MI
Однако если количество людей на празднике достигнет 300 или больше, необходимо разделить его на два мероприятия. О ситуации в прямом эфире рассказал Вячеслав Гладков.

Ранее министр образования области Андрей Милёхин сообщил, что на школьных линейках действует ограничение — не более 200 учеников на мероприятии. Однако некоторые школы ограничение восприняли по-другому.

О ситуации рассказал один из белгородцев: в школе им сообщили, что на линейке должны присутствовать не более 200 человек — и учеников и родителей. Однако в таком случае не все родители смогут посетить последний звонок своего ребёнка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос в прямом эфире.

Если честно, говорил мой заместитель, но это не столь важно. Конечно, эта цифра условная. Если будет 205 или 210 человек, никакой проблемы не возникнет. Есть переживания, если эта цифра увеличивается на 100-200 человек. В таком случае, конечно, лучше уменьшить количество. Делается это просто: администрация школы устраивает два мероприятия вместо одного. Родителям запрещать не надо, ситуация и так напряжённая, пусть порадуются за детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Линейки и удалёнка: как пройдут последние звонки в школах Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько родителей может присутствовать на последнем звонке в белгородских школах?От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской областиШкола добровольчества «Город перспектив» прошла в Чернянке
#Александра Склярова#Школа#Линейка#Последний звонок#Школьники#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Врезавшийся в белгородский дом квадрокоптер был без взрывчатых веществ
Сегодня, 17:15
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 12:22
Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина
Сегодня, 12:35
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
Сегодня, 13:55
Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области
Сегодня, 13:26
Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли
Сегодня, 15:09