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Published Сегодня, 19:29

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Мошенники просят белгородцев сдать деньги на строительство защитных сооружений

20 мая 2023, 19:29
Фото: 1MI
Эта информация не соответствует действительности: строительство сооружений закончилось в марте 2023 года.
Сюжет
Фейк

Белгородцам стали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками совета ветеранов. Якобы от имени губернатора они сообщают о сборе денежных средств на строительство фортификационных сооружений. Однако информация фейковая. О поступающих жителям звонках рассказали в оперштабе Белгорода.

В управлении региональной безопасности также отметили, что о завершении строительства защитных сооружений уже сообщала министр строительства Оксана Козлитина. Строительные работы были закончены ещё в марте 2023 года. Денежные средства на строительство сооружений выделялись из федерального бюджета.

Напомним, что за последнее время в регионе появилось много фейковой информации — доверять стоит только официальной информации от власти.

Так, сегодня, 20 мая, также была опубликована так называемая переписка с сыном военного комиссара, в которой говорится о грядущем наступлении на область. Грицай эту информацию опровергает.

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#Александра Склярова#Фейк#Фейковые новости#Телефонные мошенники#Защитные сооружения#Общество#Белгородская область
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