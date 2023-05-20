Мошенники просят белгородцев сдать деньги на строительство защитных сооружений

В управлении региональной безопасности также отметили, что о завершении строительства защитных сооружений уже сообщала министр строительства Оксана Козлитина. Строительные работы были закончены ещё в марте 2023 года. Денежные средства на строительство сооружений выделялись из федерального бюджета.