Мошенники просят белгородцев сдать деньги на строительство защитных сооружений

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Белгородцам стали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками совета ветеранов. Якобы от имени губернатора они сообщают о сборе денежных средств на строительство фортификационных сооружений. Однако информация фейковая. О поступающих жителям звонках рассказали в оперштабе Белгорода.
В управлении региональной безопасности также отметили, что о завершении строительства защитных сооружений уже сообщала министр строительства Оксана Козлитина. Строительные работы были закончены ещё в марте 2023 года. Денежные средства на строительство сооружений выделялись из федерального бюджета.
Напомним, что за последнее время в регионе появилось много фейковой информации — доверять стоит только официальной информации от власти.
Так, сегодня, 20 мая, также была опубликована так называемая переписка с сыном военного комиссара, в которой говорится о грядущем наступлении на область. Грицай эту информацию опровергает.