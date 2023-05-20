Котировки «Яндекса» растут на фоне сообщений о продаже пакета акций

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Источник Forbes сообщает, что Потанин и Алекперов купят только экономическую долю в компании. «Голосующий контроль» останется за менеджерской командой «Яндекса» в виде специального фонда, сообщает expert.ru.
Аналитики сообщают, что рынок позитивно отреагировал на сообщение о продаже акций. В моменте они торговались по 2285 рублей за единицу, что на 12,4% выше уровня открытия.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в эфире BFM заявил, что рынок надеется на лучшее. Предложение крупных игроков (Алекперова и Потанина) даст дополнительные точки роста.
Собеседник «Эксперта» из инвестсообщества рассказал, что мгновенный рост котировок IT-компании обусловлен не только информацией о самой сделке, но и репутацией предлагающих её бизнесменов. Он напомнил, что Потанин в 2022 году уже приобрёл «Тинькофф», долю французского Societe Generale в «Росбанке» и IT-компанию «Рексофт». Все эти структуры продолжают работу на российском рынке.
Что касается «Лукойла», примерно треть которого находится в собственности Алекперова, то по итогам прошлого года компания выплатила дивиденды в размере 438 рублей на акцию. Это без учета промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.
Источники сообщают, что предложение о покупке акций будет уже на следующей неделе обсуждаться с руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Редакция «Эксперта» связалась с пресс-службой «Интерроса», но комментариев по возможной сделке не получила.