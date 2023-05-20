Котировки «Яндекса» растут на фоне сообщений о продаже пакета акций

Собеседник «Эксперта» из инвестсообщества рассказал, что мгновенный рост котировок IT-компании обусловлен не только информацией о самой сделке, но и репутацией предлагающих её бизнесменов. Он напомнил, что Потанин в 2022 году уже приобрёл «Тинькофф», долю французского Societe Generale в «Росбанке» и IT-компанию «Рексофт». Все эти структуры продолжают работу на российском рынке.