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Котировки «Яндекса» растут на фоне сообщений о продаже пакета акций

20 мая 2023, 12:41
Фото: piqsels.com
Акции IT-компании «Яндекс» показали рост на Мосбирже после опубликованной агентством Bloomberg информации о предложении Владимира Потанина и Вагита Алекперова по выкупу 51% акций компании. Официального подтверждения пока нет.

Источник Forbes сообщает, что Потанин и Алекперов купят только экономическую долю в компании. «Голосующий контроль» останется за менеджерской командой «Яндекса» в виде специального фонда, сообщает expert.ru.

Аналитики сообщают, что рынок позитивно отреагировал на сообщение о продаже акций. В моменте они торговались по 2285 рублей за единицу, что на 12,4% выше уровня открытия.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в эфире BFM заявил, что рынок надеется на лучшее. Предложение крупных игроков (Алекперова и Потанина) даст дополнительные точки роста.

Собеседник «Эксперта» из инвестсообщества рассказал, что мгновенный рост котировок IT-компании обусловлен не только информацией о самой сделке, но и репутацией предлагающих её бизнесменов. Он напомнил, что Потанин в 2022 году уже приобрёл «Тинькофф», долю французского Societe Generale в «Росбанке» и IT-компанию «Рексофт». Все эти структуры продолжают работу на российском рынке.

Что касается «Лукойла», примерно треть которого находится в собственности Алекперова, то по итогам прошлого года компания выплатила дивиденды в размере 438 рублей на акцию. Это без учета промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.

Источники сообщают, что предложение о покупке акций будет уже на следующей неделе обсуждаться с руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Редакция «Эксперта» связалась с пресс-службой «Интерроса», но комментариев по возможной сделке не получила.

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