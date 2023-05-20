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Какую справку необходимо сделать ребёнку для отдыха в «Бригантине Белогорья»?

19 мая 2023, 21:48
Фото: 1MI
На вопрос белгородки в прямом эфире ответил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Жительница Белгородской области решила поинтересоваться у главы региона Вячеслава Гладкова, какую справку необходимо сделать для посещения ребёнком «Бригантины Белогорья». Ведь детей первой смены будут встречаться в Евпатории уже 5 июня.

На вопрос жительницы губернатор ответил в прямом эфире.

Нужно оформлять санаторно-курортную карту. Начинать её делать нужно уже сейчас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее губернатор рассказал, кто попадёт в крымский санаторий. Первыми туда отправятся дети из приграничья, а также дети мобилизованных и контрактников. Во вторую смену поедут дети из проекта «Время 31-х». Кто из детей отправится в лагерь в следующие смены, пока не известно.

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#Александра Склярова#Лагерь#Медицинская справка#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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