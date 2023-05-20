Какую справку необходимо сделать ребёнку для отдыха в «Бригантине Белогорья»?

Ранее губернатор рассказал, кто попадёт в крымский санаторий. Первыми туда отправятся дети из приграничья, а также дети мобилизованных и контрактников. Во вторую смену поедут дети из проекта «Время 31-х». Кто из детей отправится в лагерь в следующие смены, пока не известно.