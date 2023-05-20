Какую справку необходимо сделать ребёнку для отдыха в «Бригантине Белогорья»?

Posted Сегодня, 21:48
Published Сегодня, 21:48
Modified Сегодня, 21:50
Updated Сегодня, 21:50
Жительница Белгородской области решила поинтересоваться у главы региона Вячеслава Гладкова, какую справку необходимо сделать для посещения ребёнком «Бригантины Белогорья». Ведь детей первой смены будут встречаться в Евпатории уже 5 июня.
На вопрос жительницы губернатор ответил в прямом эфире.
Нужно оформлять санаторно-курортную карту. Начинать её делать нужно уже сейчас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее губернатор рассказал, кто попадёт в крымский санаторий. Первыми туда отправятся дети из приграничья, а также дети мобилизованных и контрактников. Во вторую смену поедут дети из проекта «Время 31-х». Кто из детей отправится в лагерь в следующие смены, пока не известно.