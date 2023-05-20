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Белгородцам страшно сдавать выпускные экзамены в Новом Осколе

19 мая 2023, 21:14
Фото: 1MI
Родители и ученики подписали коллективную просьбу переместить сдачу экзаменов в другой населённый пункт, но им даже не ответили.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились ученики.

Ребята рассказали, что их родители подписывали коллективную просьбу о переносе экзаменов в другой муниципалитет, однако им так и не ответили. Белгородцы беспокоятся, ведь Новый Оскол тоже был атакован ВСУ, к тому же ехать им до него далеко.

Всё-таки мы достаточно внимательно выбираем такие объекты. Очень чётко понимаем, какие территории подвергались обстрелам и куда жителей лучше не везти. Я поручу замгубернатора Андрею Милёхину ещё раз разобраться в проблеме. Но всё-таки Новый Оскол по уровню угрозы не сравнится с Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Экзамен#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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