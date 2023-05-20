Белгородцам страшно сдавать выпускные экзамены в Новом Осколе

Posted Сегодня, 21:14
Published Сегодня, 21:14
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились ученики.
Ребята рассказали, что их родители подписывали коллективную просьбу о переносе экзаменов в другой муниципалитет, однако им так и не ответили. Белгородцы беспокоятся, ведь Новый Оскол тоже был атакован ВСУ, к тому же ехать им до него далеко.
Всё-таки мы достаточно внимательно выбираем такие объекты. Очень чётко понимаем, какие территории подвергались обстрелам и куда жителей лучше не везти. Я поручу замгубернатора Андрею Милёхину ещё раз разобраться в проблеме. Но всё-таки Новый Оскол по уровню угрозы не сравнится с Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области