Белгородцам страшно сдавать выпускные экзамены в Новом Осколе

Ребята рассказали, что их родители подписывали коллективную просьбу о переносе экзаменов в другой муниципалитет, однако им так и не ответили. Белгородцы беспокоятся, ведь Новый Оскол тоже был атакован ВСУ, к тому же ехать им до него далеко.