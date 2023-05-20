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Published Сегодня, 06:36

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Белгородцам рассказали, как избежать подрыва на мине

20 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
Снаряд на земле, архивное фото

Белгородское правительство опубликовало памятку о минной опасности в приграничье

Памятку о том, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета, распространяет правительство Белгородской области.

Белгородцам напомнили, что посещать леса в приграничной зоне — запрещено. В случае же, если вдруг обнаружили подозрительный предмет, важно:

  • не прикасаться к нему;
  • не поднимать и не переносить;
  • не перекатывать;
  • не разбирать;
  • не закапывать;
  • не разжигать рядом костёр;
  • не бросать предмет в огонь;
  • не кидать его в воду.

Место обнаружения взрывоопасного предмета нужно обозначить подручными средствами и отойти от него на безопасное расстояние, после чего позвонить в службу спасения 112 или в полицию.

Взрывоопасные предметы бывают двух видов: явные и замаскированные. Подробнее о том, как они выглядят, — в соответствующих карточках.

Фото: правительство белгородской области

Сегодня утром белгородец отправился на рыбалку в приграничной зоне и подорвался на мине. Мужчина потерял ногу: подробнее о его здоровье рассказал сегодня утром губернатор.

Белгородец наступил на мину и потерял ногу во время похода на ночную рыбалку
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#Артем Черненко#Белгородская область#Спецоперация#Приграничье#Мины#Опасность#Памятка
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