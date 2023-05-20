Белгородцам рассказали, как избежать подрыва на мине

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Белгородцам напомнили, что посещать леса в приграничной зоне — запрещено. В случае же, если вдруг обнаружили подозрительный предмет, важно:
Место обнаружения взрывоопасного предмета нужно обозначить подручными средствами и отойти от него на безопасное расстояние, после чего позвонить в службу спасения 112 или в полицию.
Взрывоопасные предметы бывают двух видов: явные и замаскированные. Подробнее о том, как они выглядят, — в соответствующих карточках.
Сегодня утром белгородец отправился на рыбалку в приграничной зоне и подорвался на мине. Мужчина потерял ногу: подробнее о его здоровье рассказал сегодня утром губернатор.