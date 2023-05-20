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Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ

20 мая 2023, 14:10
Фото: Bel.ru
Уведомления об обстреле села в Грайворонском горокруге рассылает РСЧС.

Вечером под огонь со стороны ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. РСЧС просит местных жителей занять укрытие — им приходят уведомления.

Какой-либо информации о повреждениях или пострадавших на данный момент нет.

В 11:15 жители Белгородской области получили сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия. Кроме того, сегодня утром село уже дважды до этого попадало под огонь ВСУ: уведомления приходили в 07:59 и 09:34.

Известно, что в Архангельском неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших при этом нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия.

Неразорвавшийся снаряд попал в частный дом в приграничном селе Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#Грайворон#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Спецоперация
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