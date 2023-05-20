Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Вечером под огонь со стороны ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. РСЧС просит местных жителей занять укрытие — им приходят уведомления.
Какой-либо информации о повреждениях или пострадавших на данный момент нет.
В 11:15 жители Белгородской области получили сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия. Кроме того, сегодня утром село уже дважды до этого попадало под огонь ВСУ: уведомления приходили в 07:59 и 09:34.
Известно, что в Архангельском неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших при этом нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. В результате обстрела оказалась пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия.