Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ

В 11:15 жители Белгородской области получили сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия. Кроме того, сегодня утром село уже дважды до этого попадало под огонь ВСУ: уведомления приходили в 07:59 и 09:34.