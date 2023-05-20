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Белгородское село Архангельское третий раз за утро попало под обстрел ВСУ

20 мая 2023, 08:28
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Уведомления об обстреле рассылает РСЧС региона. Это уже третье сообщение за сегодняшнее утро 20 мая.

В 11:15 жители Белгородской области вновь получили сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия.

Сегодня утром село уже дважды до этого попадало под огонь ВСУ: уведомления приходили в 07:59 и 09:34. Информации о повреждениях на данный момент нет, как и о пострадавших. 

Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. Последствия обстрела комментировал губернатор Вячеслав Гладков:

В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи. 

На данный момент в поселении ведутся ремонтные работы.

Известно, что 19 мая ВСУ как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область: жители получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга, сообщалось также об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге.

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