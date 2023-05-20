Белгородское село Архангельское третий раз за утро попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В 11:15 жители Белгородской области вновь получили сообщения об обстреле села Архангельское Шебекинского горокруга. Местных попросили занять укрытия.
Сегодня утром село уже дважды до этого попадало под огонь ВСУ: уведомления приходили в 07:59 и 09:34. Информации о повреждениях на данный момент нет, как и о пострадавших.
Помимо Архангельского под огонь сегодня попало село Муром того же горокруга. Последствия обстрела комментировал губернатор Вячеслав Гладков:
В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи.
На данный момент в поселении ведутся ремонтные работы.
Известно, что 19 мая ВСУ как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область: жители получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга, сообщалось также об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге.