Белгородка, представившись беженкой-гадалкой, похитила у семейной пары 7 300 рублей

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В пресс-службе Старооскольского районного суда сообщили, что мошенница ещё в ноябре 2022 года пришла к престарелым супругам, проживающим в селе Песчанка, представилась беженкой и рассказала, что осталась совсем без денег. Тогда супруги помогли женщине и отдали ей 300 рублей.
Но на этом белгородка не остановилась: она решила соврать потерпевшей, что является гадалкой и может снять наложенную на неё порчу. Для убедительности даже начала проводить обряд. Испугавшаяся женщина согласилась на обряд и в конце передала мошеннице 7 тысяч рублей.
После обряда «беженка» решила уйти от семейной пары и потратить «заработанные» деньги. Но далеко уйти не получилось: её преступления раскрыли.
Белгородку обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание женщина начнёт, когда её ребёнок достигнет 14-летнего возраста.
Приговор ещё не вступил в законную силу.