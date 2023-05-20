Белгородка, представившись беженкой-гадалкой, похитила у семейной пары 7 300 рублей

Но на этом белгородка не остановилась: она решила соврать потерпевшей, что является гадалкой и может снять наложенную на неё порчу. Для убедительности даже начала проводить обряд. Испугавшаяся женщина согласилась на обряд и в конце передала мошеннице 7 тысяч рублей.