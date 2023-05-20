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Белгородка, представившись беженкой-гадалкой, похитила у семейной пары 7 300 рублей

20 мая 2023, 19:04
Фото: 1MI
За мошенничество женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Старооскольского районного суда.

В пресс-службе Старооскольского районного суда сообщили, что мошенница ещё в ноябре 2022 года пришла к престарелым супругам, проживающим в селе Песчанка, представилась беженкой и рассказала, что осталась совсем без денег. Тогда супруги помогли женщине и отдали ей 300 рублей.

Но на этом белгородка не остановилась: она решила соврать потерпевшей, что является гадалкой и может снять наложенную на неё порчу. Для убедительности даже начала проводить обряд. Испугавшаяся женщина согласилась на обряд и в конце передала мошеннице 7 тысяч рублей.

После обряда «беженка» решила уйти от семейной пары и потратить «заработанные» деньги. Но далеко уйти не получилось: её преступления раскрыли.

Белгородку обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание женщина начнёт, когда её ребёнок достигнет 14-летнего возраста.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Мошенница#Происшествия#Преступление#Белгородская область
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