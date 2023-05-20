Белгородец наступил на мину и потерял ногу во время похода на ночную рыбалку

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Краснояружском районе мужчина наступил на мину и в итоге потерял ногу. Произошло это ночью, когда он отправился на рыбалку. До границы было 300 метров.
Пострадавшего доставили в областную больницу в Белгороде.
Ещё раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных сёлах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Похожее происшествие на этой неделе случилось и в Белгородском районе. В селе Черемошное мужчина во время покоса травы в овраге наступил на мину «лепесток». В итоге пострадавшему оторвало стопу. Его прооперировали, пациент остаётся в горбольнице № 2.
После случившегося территорию в Черемошном обещали проверить на наличие мин.