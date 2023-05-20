Белгородец наступил на мину и потерял ногу во время похода на ночную рыбалку

Похожее происшествие на этой неделе случилось и в Белгородском районе. В селе Черемошное мужчина во время покоса травы в овраге наступил на мину «лепесток». В итоге пострадавшему оторвало стопу. Его прооперировали, пациент остаётся в горбольнице № 2.