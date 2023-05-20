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Белгородец наступил на мину и потерял ногу во время похода на ночную рыбалку

20 мая 2023, 05:33
Фото: Bel.ru
Происшествие случилось в приграничном Краснояружском районе. Мужчину доставили в областную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Мина

В Краснояружском районе мужчина наступил на мину и в итоге потерял ногу. Произошло это ночью, когда он отправился на рыбалку. До границы было 300 метров.

Пострадавшего доставили в областную больницу в Белгороде.

Ещё раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных сёлах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области 

Похожее происшествие на этой неделе случилось и в Белгородском районе. В селе Черемошное мужчина во время покоса травы в овраге наступил на мину «лепесток». В итоге пострадавшему оторвало стопу. Его прооперировали, пациент остаётся в горбольнице № 2.

После случившегося территорию в Черемошном обещали проверить на наличие мин

Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
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#Инна Рогова#Приграничье#Мина#Нога#Рыбалка#Ночь#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Краснояружский район#Вячеслав Гладков
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