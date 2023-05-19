ВСУ вновь обстреляли приграничье Белгородской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:36
19 мая под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. О происшествии стало известно от МЧС.
Накануне ведомство сообщало об обстрелах Дроновки в Грайворонском горокруге, сёл Маломихайловка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.
В Дроновке зафиксировали повреждения сети электро- и газоснабжения. В Маломихайловке пострадали два частных дома. В Новой Таволжанке остатки снарядов нашли во дворах домов, задело автомобиль.
В селе Нижнее Берёзово при обстреле погибли два человека. Ещё одного раненого доставили в больницу в тяжёлом состоянии, он в реанимации.