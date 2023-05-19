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ВСУ вновь обстреляли приграничье Белгородской области

19 мая 2023, 09:17
Фото: Bel.ru

Вознесеновка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Под огнём оказалось село в Шебекинском горокруге. Об опасности предупреждает МЧС.
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Обстрел

19 мая под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. О происшествии стало известно от МЧС.

Накануне ведомство сообщало об обстрелах Дроновки в Грайворонском горокруге, сёл Маломихайловка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

В Дроновке зафиксировали повреждения сети электро- и газоснабжения. В Маломихайловке пострадали два частных дома. В Новой Таволжанке остатки снарядов нашли во дворах домов, задело автомобиль.

В селе Нижнее Берёзово при обстреле погибли два человека. Ещё одного раненого доставили в больницу в тяжёлом состоянии, он в реанимации

Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вознесеновка
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