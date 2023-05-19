Врезавшийся в белгородский дом квадрокоптер был без взрывчатых веществ

Днём 19 мая журналисты «Фонаря» сообщили о врезавшемся в жилой дом в Белгороде квадрокоптер. Чуть позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, пострадавших и повреждений в результате происшествия нет.