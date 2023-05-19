Врезавшийся в белгородский дом квадрокоптер был без взрывчатых веществ

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Днём 19 мая журналисты «Фонаря» сообщили о врезавшемся в жилой дом в Белгороде квадрокоптер. Чуть позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, пострадавших и повреждений в результате происшествия нет.
Вечером этого же дня мэр Белгорода Валентин Демидов дополнил, что квадрокоптер был без взрывчатых веществ. Его разобрали специалисты.
Не переживайте, угрозы для жизни нет, как и разрушений. Все службы оперативно выехали. Это был небольшой квадрокоптер без взрывчатых веществ. Его разобрали, будут проводить соответствующие следственные мероприятия.
Валентин Демидов, мэр Белгорода