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Врезавшийся в белгородский дом квадрокоптер был без взрывчатых веществ

19 мая 2023, 17:15
Фото: 1MI
Его разобрали. Будут проведены соответствующие следственные мероприятия, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Днём 19 мая журналисты «Фонаря» сообщили о врезавшемся в жилой дом в Белгороде квадрокоптер. Чуть позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, пострадавших и повреждений в результате происшествия нет.

Вечером этого же дня мэр Белгорода Валентин Демидов дополнил, что квадрокоптер был без взрывчатых веществ. Его разобрали специалисты.

Не переживайте, угрозы для жизни нет, как и разрушений. Все службы оперативно выехали. Это был небольшой квадрокоптер без взрывчатых веществ. Его разобрали, будут проводить соответствующие следственные мероприятия.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Александра Склярова#Квадрокоптер#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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