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Воронка под Старым Осколом образовалась после прилёта ракеты

19 мая 2023, 17:50
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков рассказал, из-за чего в Старом Осколе образовалась воронка диаметром 5 на 15 метров.

Вчера, 18 мая, в селе Шаталовка Старооскольского округа после громкого звука образовалась воронка диаметром 5 на 15 метров. В ней же были обнаружены осколки. Пострадавших, по информации главы региона, нет.

На следующий день, 19 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что воронка появилась из-за упавшей ракеты. Она упала далеко от населённого пункта, поэтому обошлось без жертв.

Ночью упала ракета. Хорошо, что далеко от населённого пункта. Святое Белогорье, другого определения нет. Бог бережёт. Надеюсь, что и наши вооружённые силы сделают всё, чтобы защитить жителей области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Ракета#Воронка#Воронка от падения ракеты#Происшествия#Старооскольский горокруг#Вячеслав Гладков
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