Воронка под Старым Осколом образовалась после прилёта ракеты

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
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Вчера, 18 мая, в селе Шаталовка Старооскольского округа после громкого звука образовалась воронка диаметром 5 на 15 метров. В ней же были обнаружены осколки. Пострадавших, по информации главы региона, нет.
На следующий день, 19 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что воронка появилась из-за упавшей ракеты. Она упала далеко от населённого пункта, поэтому обошлось без жертв.
Ночью упала ракета. Хорошо, что далеко от населённого пункта. Святое Белогорье, другого определения нет. Бог бережёт. Надеюсь, что и наши вооружённые силы сделают всё, чтобы защитить жителей области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области