Великобритания ввела санкции против «Северстали»

Также в санкционном списке в этот раз оказались Тинькофф Банк и Росбанк, АФК «Система», «Полюс», девять организаций, связанных с Росатомом. Ещё в перечень вошли 20 руководителей оборонных предприятий, в том числе владелец концерна «Калашников» Алан Лушников.