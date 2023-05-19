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Великобритания ввела санкции против «Северстали»

19 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Представитель организации заявил, что новые санкции не повлияют на работу компании. Всего Лондон ввёл санкции против 86 российских граждан и компаний, пишет РБК со ссылкой на данные британского правительства.
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Санкции

Великобритания ввела санкции против компании владельца Яковлевского ГОКа — «Северстали». Под ограничения со стороны Лондона попали 86 российских граждан и компаний, следует из данных на сайте британского правительства.

Представитель организации заявил, что новые санкции на работу компании не повлияют. Ограничения против «Северстали» уже действовали:

«Ограничения в отношении компании со стороны Великобритании действовали и ранее, так как в санкционный список страны ранее был включён контролирующий акционер „Северстали“. Поэтому дополнительно введённые санкции на деятельность компании не повлияют».

Также в санкционном списке в этот раз оказались Тинькофф Банк и Росбанк, АФК «Система», «Полюс», девять организаций, связанных с Росатомом. Ещё в перечень вошли 20 руководителей оборонных предприятий, в том числе владелец концерна «Калашников» Алан Лушников.

Ранее представители принадлежащего «Северстали» Яковлевского ГОКа рассказали Бел.Ру, что отмена поставки продукции в ЕС, санкции и СВО на работу предприятия не повлияли. Не отразилось даже «обеднение» владельца.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Великобритания#Санкции#Экономика#Северсталь#Яковлевский ГОК
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