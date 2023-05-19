В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Вечером 18 мая в Старом Осколе погиб 15-летний подросток. Парень был за рулём мотоцикла. Соответствующих водительских прав у него не было.
Молодой человек ехал по улице Привольной и не уступил дорогу иномарке, за рулём которой сидел 38-летний мужчина. Мотоцикл и автомобиль столкнулись. Несовершеннолетний погиб на месте происшествия из-за полученных травм.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Шебекинском горокруге погибли 9-летняя девочка и 45-летняя женщина. Они находились в «Ладе», которая столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель последнего проехал на красный свет.