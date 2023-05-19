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В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП

19 мая 2023, 06:25
Фото: скриншот из видео УГИБДД по Белгородской области
Молодой мотоциклист не уступил дорогу иномарке. Они столкнулись, парень погиб. Подробности сообщают в УГИБДД по региону.

Вечером 18 мая в Старом Осколе погиб 15-летний подросток. Парень был за рулём мотоцикла. Соответствующих водительских прав у него не было.

Молодой человек ехал по улице Привольной и не уступил дорогу иномарке, за рулём которой сидел 38-летний мужчина. Мотоцикл и автомобиль столкнулись. Несовершеннолетний погиб на месте происшествия из-за полученных травм.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Шебекинском горокруге погибли 9-летняя девочка и 45-летняя женщина. Они находились в «Ладе», которая столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель последнего проехал на красный свет.

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#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Смертельное ДТП#Происшествия#Город#Мотоциклист#Водитель#Подросток
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