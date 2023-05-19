В Белгородской области продолжают рекультивацию свалки за 128 млн рублей

На сегодняшний день участок полностью очистили от растительности. Здесь обустроены наблюдательные скважины для забора проб подземных вод, уложены железобетонные плиты, подключена электроэнергия. За это время успели вывезти 11,5 тыс. из запланированных 56 тыс. тонн мусора.