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В Белгородской области продолжают рекультивацию свалки за 128 млн рублей

19 мая 2023, 15:22
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гладков проверил ход рекультивации свалки в Белгородской области

Реализация проекта началась в конце прошлого года в Грайвороне. На рекультивацию свалки выделено 128 млн рублей. Завершить работы планируется к ноябрю нынешнего года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Грайворонском горокруге продолжают рекультивацию свалки. К реализации проекта приступили ещё в конце 2022 года. Ход работ проверил губернатор Вячеслав Гладков.

На сегодняшний день участок полностью очистили от растительности. Здесь обустроены наблюдательные скважины для забора проб подземных вод, уложены железобетонные плиты, подключена электроэнергия. За это время успели вывезти 11,5 тыс. из запланированных 56 тыс. тонн мусора.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Экология». Завершить их планируют к ноябрю 2023 года.

Общая стоимость работ составила 128 млн рублей.

Напомним, что, помимо полигона в Грайвороне, также ведутся работы в юго-западном районе Белгорода.

На каком этапе находится рекультивация старой свалки в Белгороде
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#Тая Некрасова#Свалка#Рекультивация#Нацпроект#Экология#Касается каждого#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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