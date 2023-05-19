В Белгородской области продолжают рекультивацию свалки за 128 млн рублей

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Грайворонском горокруге продолжают рекультивацию свалки. К реализации проекта приступили ещё в конце 2022 года. Ход работ проверил губернатор Вячеслав Гладков.
На сегодняшний день участок полностью очистили от растительности. Здесь обустроены наблюдательные скважины для забора проб подземных вод, уложены железобетонные плиты, подключена электроэнергия. За это время успели вывезти 11,5 тыс. из запланированных 56 тыс. тонн мусора.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Экология». Завершить их планируют к ноябрю 2023 года.
Общая стоимость работ составила 128 млн рублей.
Напомним, что, помимо полигона в Грайвороне, также ведутся работы в юго-западном районе Белгорода.