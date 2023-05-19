Стойленцы поучаствовали в семейной эстафете

«Настроение у всех участников, независимо от итогового результата — прекрасное. Дети с таким азартом выполняли задание, что у родителей открывалось второе дыхание. Мы стараемся привлекать к активному образу жизни не только наших сотрудников, но и членов их семей. В зимний сезон мы провели фестиваль рыбалки и праздник „Лыжня зовет“, летом планируем провести праздничные соревнования ко Дню защиты детей и спортивный квест», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.