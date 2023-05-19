Стойленцы поучаствовали в семейной эстафете

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Первый этап забега преодолевали дети, затем эстафету принимали мамы, завершающий этап бежали папы. В общей сложности каждая семья справилась с дистанцией длиной в 1 км 700 м.
Первое место среди семей с ребенком до 8 лет заняли Ольга Жилякова, главный специалист проектного офиса стратегических проектов дивизиона Руда, ее супруг и дочь. Второе место заняла семья электрослесаря цеха технического обслуживания и ремонта обогатительного оборудования Дмитрия Горожанкина. На третьем месте машинист тепловоза цеха железнодорожного транспорта Вячеслав Зеленин с супругой и дочерью.
Семьей-победительницей с детьми старшего возраста стали секретарь цеха дробления обогатительной фабрики Инна Фомина, ее муж и двое сыновей. Второе место у семьи оператора пульта управления фабрики окомкования Ольги Кунц, третье — у семьи машиниста конвейера цеха дробления обогатительной фабрики Ксении Ложановой.
Кроме семейной эстафеты, гости спортивного праздника смогли поучаствовать в личном мужском и женском первенствах на 3 и 2 км соответственно.
Все победители были отмечены почетными грамотами и подарочными сертификатами.
«Настроение у всех участников, независимо от итогового результата — прекрасное. Дети с таким азартом выполняли задание, что у родителей открывалось второе дыхание. Мы стараемся привлекать к активному образу жизни не только наших сотрудников, но и членов их семей. В зимний сезон мы провели фестиваль рыбалки и праздник „Лыжня зовет“, летом планируем провести праздничные соревнования ко Дню защиты детей и спортивный квест», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.
Всего в 2023 году Стойленский ГОК организует 12 спортивно-массовых и семь спортивно-оздоровительных мероприятий.