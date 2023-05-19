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Стойленцы поучаствовали в семейной эстафете

19 мая 2023, 12:05
Фото: Николай Урясов
Накануне Международного дня семьи Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал семейный легкоатлетический забег. В эстафете, которая прошла в Атаманском лесу, участвовали семьи с ребенком до 8 лет и детьми постарше — от 9 до 12 лет.
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Забег

Первый этап забега преодолевали дети, затем эстафету принимали мамы, завершающий этап бежали папы. В общей сложности каждая семья справилась с дистанцией длиной в 1 км 700 м.

Первое место среди семей с ребенком до 8 лет заняли Ольга Жилякова, главный специалист проектного офиса стратегических проектов дивизиона Руда, ее супруг и дочь. Второе место заняла семья электрослесаря цеха технического обслуживания и ремонта обогатительного оборудования Дмитрия Горожанкина. На третьем месте машинист тепловоза цеха железнодорожного транспорта Вячеслав Зеленин с супругой и дочерью.

Семьей-победительницей с детьми старшего возраста стали секретарь цеха дробления обогатительной фабрики Инна Фомина, ее муж и двое сыновей. Второе место у семьи оператора пульта управления фабрики окомкования Ольги Кунц, третье — у семьи машиниста конвейера цеха дробления обогатительной фабрики Ксении Ложановой.

Фото: Николай Урясов

Кроме семейной эстафеты, гости спортивного праздника смогли поучаствовать в личном мужском и женском первенствах на 3 и 2 км соответственно.

Все победители были отмечены почетными грамотами и подарочными сертификатами.

«Настроение у всех участников, независимо от итогового результата — прекрасное. Дети с таким азартом выполняли задание, что у родителей открывалось второе дыхание. Мы стараемся привлекать к активному образу жизни не только наших сотрудников, но и членов их семей. В зимний сезон мы провели фестиваль рыбалки и праздник „Лыжня зовет“, летом планируем провести праздничные соревнования ко Дню защиты детей и спортивный квест», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.

Всего в 2023 году Стойленский ГОК организует 12 спортивно-массовых и семь спортивно-оздоровительных мероприятий.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Забег#Дети#Эстафета#Семья#Общество#Белгородская область
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