Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца

19 мая 2023, 13:55
Фото: 1MI

Наступившему на мину «лепесток» белгородцу сделали операцию

Происшествие случилось на этой неделе в Черемошном: пострадавший наступил на мину в овраге при покосе травы. Мужчине оторвало стопу. Сейчас он остаётся в больнице. В дальнейшем его ожидает протезирование, сообщил главврач горбольницы № 2 Роман Проценко.

Пострадавшему от мины «лепесток» белгородцу сделали операцию. Его уже перевели из реанимации в отделение. В больнице 54-летний мужчина останется не менее месяца — до восстановления, заявил главврач медучреждения Роман Проценко.

В течение суток пациент находился в отделении реанимации. Ему провели операцию по ампутации (частично) нижней конечности. Через сутки пациента перевели в отделение. Сейчас он находится там и получает необходимое лечение. Его состояние стабильное, он в сознании. Угрозы жизни нет.
Роман Проценко

Главврач отметил, что медики скорой оказали всю необходимую помощь пострадавшему на месте и во время транспортировки. Это позволило минимизировать кровотечение, отметил Проценко.

В дальнейшем пациента ожидает протезирование.

О происшествии в Черемошном Белгородского района стало известно 17 мая. Мужчина косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». Пострадавший лишился стопы.

После происшествия территорию обещали проверить на наличие мин.

Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
Узнать подробнее
Читайте также:
На улице Белгорода нашли муляж мины «Лепесток»«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»На ж/д путях в Брянске обнаружили мину-лепесток
#Инна Рогова#Операция#Стопа#Реанимация#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Черемошное#Роман Проценко
Подпишитесь
Беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде
Сегодня, 12:53
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 12:22
Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина
Сегодня, 12:35
Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области
Сегодня, 13:26
Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли
Сегодня, 15:09