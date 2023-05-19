Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Пострадавшему от мины «лепесток» белгородцу сделали операцию. Его уже перевели из реанимации в отделение. В больнице 54-летний мужчина останется не менее месяца — до восстановления, заявил главврач медучреждения Роман Проценко.
В течение суток пациент находился в отделении реанимации. Ему провели операцию по ампутации (частично) нижней конечности. Через сутки пациента перевели в отделение. Сейчас он находится там и получает необходимое лечение. Его состояние стабильное, он в сознании. Угрозы жизни нет.
Роман Проценко
Главврач отметил, что медики скорой оказали всю необходимую помощь пострадавшему на месте и во время транспортировки. Это позволило минимизировать кровотечение, отметил Проценко.
В дальнейшем пациента ожидает протезирование.
О происшествии в Черемошном Белгородского района стало известно 17 мая. Мужчина косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». Пострадавший лишился стопы.
После происшествия территорию обещали проверить на наличие мин.