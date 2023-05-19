Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца

Наступившему на мину «лепесток» белгородцу сделали операцию

Происшествие случилось на этой неделе в Черемошном: пострадавший наступил на мину в овраге при покосе травы. Мужчине оторвало стопу. Сейчас он остаётся в больнице. В дальнейшем его ожидает протезирование, сообщил главврач горбольницы № 2 Роман Проценко.