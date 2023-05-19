Стало известно о новом назначении в администрации Старого Оскола

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Екатерина Сапрыкина возглавила департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга. К своим обязанностям в этой должности она приступила 19 мая.
Известно, что до назначения Сапрыкина была заместителем начальника департамента строительства и архитектуры старооскольской администрации.
До неё департаментом имущественных и земельных отношений руководил Алексей Горелик. Пост он покинул в марте. В должности замглавы администрации чиновник проработал меньше года.
После ухода Горелика Дмитрий Коваленко временно исполнял обязанности начальника департамента.