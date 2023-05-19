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Стало известно о новом назначении в администрации Старого Оскола

19 мая 2023, 08:09
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга

Екатерина Сапрыкина стала замглавы старооскольской администрации

Сапрыкина получила должность начальника департамента имущественных и земельных отношений, сообщили в пресс-службе старооскольской администрации. До назначения она была заместителем начальника департамента строительства и архитектуры.

Екатерина Сапрыкина возглавила департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга. К своим обязанностям в этой должности она приступила 19 мая.

Известно, что до назначения Сапрыкина была заместителем начальника департамента строительства и архитектуры старооскольской администрации.

До неё департаментом имущественных и земельных отношений руководил Алексей Горелик. Пост он покинул в марте. В должности замглавы администрации чиновник проработал меньше года.

После ухода Горелика Дмитрий Коваленко временно исполнял обязанности начальника департамента.

Екатерина СапрыкинаЕкатерина Сапрыкина
Екатерина Сапрыкина
Фото: пресс-служба администрации Старооскольского горокруга
В администрации Старого Оскола сообщили о кадровых изменениях
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#Инна Рогова#Назначение#Департамент имущественных и земельных отношений#Город#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Екатерина Сапрыкина
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