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Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина

19 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI

Мужчина пострадал при обстреле Старого Хутора в Белгородской области

Старый Хутор попал под обстрел 19 мая. Один из снарядов попал во двор жилого дома. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге один из снарядов прилетел во двор частного жилого дома. Пострадал мужчина. С ранением руки и ноги его госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Разрушения есть в одном частном доме — выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколки снаряда повредили автомобиль и линию электропередачи.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Напомним, что 19 мая МЧС также сообщало об обстреле Вознесеновки. 

По информации губернатора, сегодня также система ПВО сработала в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

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