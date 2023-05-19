Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
При обстреле Старого Хутора в Валуйском горокруге один из снарядов прилетел во двор частного жилого дома. Пострадал мужчина. С ранением руки и ноги его госпитализировали. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Разрушения есть в одном частном доме — выбиты окна, посечены фасад и забор. Осколки снаряда повредили автомобиль и линию электропередачи.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, что 19 мая МЧС также сообщало об обстреле Вознесеновки.
По информации губернатора, сегодня также система ПВО сработала в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.