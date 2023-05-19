Сколько родителей может присутствовать на последнем звонке в белгородских школах?

Милёхин ответил, что место проведения торжества определяет образовательная организация, учитывая оперативную обстановку. Что касается ограничений по количеству родителей, их не установлено. Чиновник добавил, что министерство образования установило только общее количество участников мероприятия, если цифра будет больше, то праздник можно провести в один и тот же день, но несколько раз.