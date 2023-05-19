Сколько родителей может присутствовать на последнем звонке в белгородских школах?

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В ходе прямой линии к чиновнику обратилась мама одиннадцатиклассника Надежда. Она рассказала, что в их школе последний звонок будет проходить в актовом зале и на праздник пускают только по одному родителю.
Милёхин ответил, что место проведения торжества определяет образовательная организация, учитывая оперативную обстановку. Что касается ограничений по количеству родителей, их не установлено. Чиновник добавил, что министерство образования установило только общее количество участников мероприятия, если цифра будет больше, то праздник можно провести в один и тот же день, но несколько раз.
Мне кажется, что такая квота на посещение родителей обидна. Мы обсуждали, что здесь нужно найти понимание. Директору школы нужно найти общий язык с родителями. Если вдруг не получится договориться, обращайтесь к нам, мы обязательно поможем.
Андрей Милёхин
Напомним, последний звонок для белгородских учащихся прозвенит 23 мая. Как пройдёт праздник — в нашем материале.