Сколько домов осталось восстановить в Шебекинском округе после обстрелов

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
203 дома и квартиры предстоит восстановить в Шебекинском горокруге. Замены, как правило, требуют окна.
Как рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов, строители в первую очередь устраняют повреждения теплового контура. Но основной объём работ — замена окон. За один только май в округе обнаружили 300 окон, требующих замены.
Ранее сообщалось, что за неделю более 100 домов и квартир в регионе были разрушены при обстрелах. Всего с начала СВО повреждения получили более 3,5 тыс. домовладений. Больше всего повреждённых домов было в Шебекинском округе.