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Сколько домов осталось восстановить в Шебекинском округе после обстрелов

19 мая 2023, 12:08
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова

Глава Шебекинского горокруга Жданов рассказал о восстановлении домов после обстрелов

Восстановительные работы предстоит провести в 203 домах и квартирах. Как правило, чаще всего требуется замена окон. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.

203 дома и квартиры предстоит восстановить в Шебекинском горокруге. Замены, как правило, требуют окна.

Как рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов, строители в первую очередь устраняют повреждения теплового контура. Но основной объём работ — замена окон. За один только май в округе обнаружили 300 окон, требующих замены.

Ранее сообщалось, что за неделю более 100 домов и квартир в регионе были разрушены при обстрелах. Всего с начала СВО повреждения получили более 3,5 тыс. домовладений. Больше всего повреждённых домов было в Шебекинском округе.

Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
За неделю более 100 белгородских домов и квартир были разрушены при обстрелах
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Восстановление домов#Окна#Восстановление#Дома#Квартиры#Общество#Спецоперация#СВО
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