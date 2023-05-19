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SHOT: беспилотник пытался атаковать белгородское село

19 мая 2023, 14:41
Фото: Bel.ru
В Telegram-канале сообщают, что БПЛА якобы пересёк границу в Грайворонском горокруге. Официального подтверждения информации нет.
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СВО

В Сети появилась информация о том, что украинский беспилотник пытался атаковать приграничное село в Белгородской области. Официальных комментариев на этот счёт нет.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА с помощью антидроновых ружей посадили пограничники. Дрон пересёк границу в Грайворонском горокруге и летел в сторону одного из сёл.

Через 50 метров военные лишили БПЛА связи, а после изучения уничтожили. Никто не пострадал. Беспилотник, по данным канала, запустили из села Александровка Харьковской области.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#СВО#Происшествия#Приграничье#Беспилотник#БПЛА#Спецоперация
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