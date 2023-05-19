SHOT: беспилотник пытался атаковать белгородское село

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Сети появилась информация о том, что украинский беспилотник пытался атаковать приграничное село в Белгородской области. Официальных комментариев на этот счёт нет.
По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА с помощью антидроновых ружей посадили пограничники. Дрон пересёк границу в Грайворонском горокруге и летел в сторону одного из сёл.
Через 50 метров военные лишили БПЛА связи, а после изучения уничтожили. Никто не пострадал. Беспилотник, по данным канала, запустили из села Александровка Харьковской области.