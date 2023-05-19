Школьники могут поступать одновременно в пять вузов по вступительным экзаменам

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Во время прямой линии к чиновнику обратилась Светлана. Она поинтересовалась: «Если выпускник поступает в вуз по вступительным экзаменам, то какое количество вузов можно выбрать?». Также белгородка спросила о количестве факультетов, которые можно выбрать в одном вузе при подаче заявления.
Милёхин ответил, что в текущем году одиннадцатиклассники Белгородской области могут на выбор сдавать ЕГЭ, по итогам которого они получают аттестаты и имеют право на поступление в вуз, либо получить аттестат по итогам промежуточной успеваемости и поступать в вуз по вступительным экзаменам.
В 2023 году на обучение по программам «бакалавриат» и «специалитет» абитуриент может одновременно поступать в пять вузов, выбрав в каждом несколько направлений подготовки. Сколько именно — определяет вуз, но не больше пяти.
Напомним, ранее стало известно, что выпускники из Белгородской области могут поступить в любой вуз без сдачи ЕГЭ.