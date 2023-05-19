Школьники могут поступать одновременно в пять вузов по вступительным экзаменам

Милёхин ответил, что в текущем году одиннадцатиклассники Белгородской области могут на выбор сдавать ЕГЭ, по итогам которого они получают аттестаты и имеют право на поступление в вуз, либо получить аттестат по итогам промежуточной успеваемости и поступать в вуз по вступительным экзаменам.