Сериал о живописцах XIX века «Арт и Факт» начнут показывать 21 мая

Несмотря на то что фильм не является документальным, он создан на основе реальных фактов и воссоздает истории, связанные с написанием картин художниками. Режиссер рассказывает, что проект призван представить новый взгляд на работы русских мастеров и поведать интересные и порой трагические истории, о которых люди знали не точно.