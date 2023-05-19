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Сериал о живописцах XIX века «Арт и Факт» начнут показывать 21 мая

19 мая 2023, 18:34
21 мая на Первом канале состоится премьера сериала «Арт и Факт», посвящённого живописи России XIX века. В каждой из четырёх серий зрителей ожидают увлекательные рассказы об одном из великих художников того времени, таких как Иван Шишкин, Михаил Врубель, Василий Перов и Виктор Борисов-Мусатов.

Картина раскроет секреты создания известных картин, таких как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки», и даст ответы на интересующие вопросы: правда ли, что Шишкин не писал медведей, а Борисов-Мусатов видел призраков? Об этом пишет издание newizv.ru.

Сериал будет разоблачать мифы, связанные с произведениями этих художников, и рассказывать истории, переплетающиеся со судьбами героев и создателей полотен.

Режиссер проекта - Олег Гусев, автор клипов для российских знаменитостей и мастер короткометражного видео, открывает для себя новый жанр исторической новеллы.

Несмотря на то что фильм не является документальным, он создан на основе реальных фактов и воссоздает истории, связанные с написанием картин художниками. Режиссер рассказывает, что проект призван представить новый взгляд на работы русских мастеров и поведать интересные и порой трагические истории, о которых люди знали не точно.

Для каждой новеллы была создана копия картины в натуральную величину, а съемки проходили в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов и мастерской Куинджи. В главных ролях снялись талантливые актеры: Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов).

По словам художника - постановщика картины Елены Жуковой, все новеллы сняты в разных жанрах. Зрители погрузятся в комедию про Шишкина, окунутся в реализм у Перова и шагнут в мистику у Борисова-Мусатова.

"Арт и Факт" - это продолжение связанных с культурными инициативами фильмов киностудии "Ленфильм". Картина будет доступна для просмотра на онлайн-платформах. Проект создан компанией «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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