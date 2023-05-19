Сериал о живописцах XIX века «Арт и Факт» начнут показывать 21 мая

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Картина раскроет секреты создания известных картин, таких как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки», и даст ответы на интересующие вопросы: правда ли, что Шишкин не писал медведей, а Борисов-Мусатов видел призраков? Об этом пишет издание newizv.ru.
Сериал будет разоблачать мифы, связанные с произведениями этих художников, и рассказывать истории, переплетающиеся со судьбами героев и создателей полотен.
Режиссер проекта - Олег Гусев, автор клипов для российских знаменитостей и мастер короткометражного видео, открывает для себя новый жанр исторической новеллы.
Несмотря на то что фильм не является документальным, он создан на основе реальных фактов и воссоздает истории, связанные с написанием картин художниками. Режиссер рассказывает, что проект призван представить новый взгляд на работы русских мастеров и поведать интересные и порой трагические истории, о которых люди знали не точно.
Для каждой новеллы была создана копия картины в натуральную величину, а съемки проходили в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов и мастерской Куинджи. В главных ролях снялись талантливые актеры: Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов).
По словам художника - постановщика картины Елены Жуковой, все новеллы сняты в разных жанрах. Зрители погрузятся в комедию про Шишкина, окунутся в реализм у Перова и шагнут в мистику у Борисова-Мусатова.
"Арт и Факт" - это продолжение связанных с культурными инициативами фильмов киностудии "Ленфильм". Картина будет доступна для просмотра на онлайн-платформах. Проект создан компанией «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.