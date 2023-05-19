«Сам в шоке»: губернатор пресёк закрытие морга под Белгородом

Posted Вчера, 21:13
Published Вчера, 21:13
Modified Вчера, 21:16
Updated Вчера, 21:16
Общение белгородских властей с местными жителями помогает порой не только населению, но и самим властям. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение белгородки Иры, которая интересовалась закрытием морга в Короче.
Глава региона сначала не поверил женщине, но после проверил информацию и очень удивился. Как выяснилось, в региональном министерстве здравоохранения действительно были такие планы. Но теперь морг закрывать точно не будут — разве что на ремонт.
Если честно, сам в шоке. Сначала не поверил, а потом оказалось, что намерения такие у нашего министерства здравоохранения действительно были. Категорически этого делать нельзя! У людей случаются несчастья, а они за 60-100 километров будут ездить в Белгород. Большей глупости даже трудно себе представить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что здание морга в Короче находится в очень плохом состоянии. Видимо, поэтому его и хотели закрыть. Но теперь будут делать проектную документацию, а в 2024 году — и ремонт.