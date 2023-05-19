Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 21:13

Published Вчера, 21:13

Modified Вчера, 21:16

Updated Вчера, 21:16

Изображение материала

«Сам в шоке»: губернатор пресёк закрытие морга под Белгородом

18 мая 2023, 21:13
Фото: 1MI

Губернатор пресёк закрытие морга под Белгородом

Из обращения местной жительницы Вячеслав Гладков узнал о намерении минздрава закрыть морг в Короче. Главе региона это очень не понравилось.

Общение белгородских властей с местными жителями помогает порой не только населению, но и самим властям. Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал сообщение белгородки Иры, которая интересовалась закрытием морга в Короче.

Глава региона сначала не поверил женщине, но после проверил информацию и очень удивился. Как выяснилось, в региональном министерстве здравоохранения действительно были такие планы. Но теперь морг закрывать точно не будут — разве что на ремонт.

Если честно, сам в шоке. Сначала не поверил, а потом оказалось, что намерения такие у нашего министерства здравоохранения действительно были. Категорически этого делать нельзя! У людей случаются несчастья, а они за 60-100 километров будут ездить в Белгород. Большей глупости даже трудно себе представить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что здание морга в Короче находится в очень плохом состоянии. Видимо, поэтому его и хотели закрыть. Но теперь будут делать проектную документацию, а в 2024 году — и ремонт.

Лжеврачи попросили крови Иконникова на случай «прорыва границы ВСУ»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Хотите проснуться? Платите! » Белгородка пожаловалась на анестезиологаБелгородский врач рассказал об опасностях кори
#Кристина Семенчук#Морг#Медицина#Губернатор#Короча#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Ожоги и ранения: в каком состоянии находится пострадавший при обстреле белгородец
Вчера, 18:10
Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва
Вчера, 19:37
Центральный парк в Белгороде на время реконструкции полностью перекрывать не будут
Вчера, 11:41
Жители Белгорода увидели над городом непраздничный «салют»: фото
Вчера, 16:18
В селе под Шебекино после обстрела начался пожар
Вчера, 20:03
Белгородцев возмутило «увольнение» чиновника, который решил уйти на СВО
Вчера, 20:37