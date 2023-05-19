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С нового учебного года белгородские школьники будут проходить профессиональные пробы

19 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI
В рамках программы школьники смогут увидеть особенности профессии и нюансы профдеятельности. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Во время прямой линии к чиновнику обратился Никита, отметив, что в Белгородской области пора создавать эффективную систему профориентации в школах.

Учащиеся не знают, кем хотят быть в будущем, совершают ошибочный выбор и мы теряем специалистов в будущем.
Никита

Милёхин отметил, что с 1 сентября текущего года программе профориентации будет уделяться особое внимание не только в Белгородской области, но и во всей РФ.

В апреле была представлена программа новых подходов к профориентации. Действительно, есть много разных направлений дополнительного образования, внеурочной деятельности, есть профильные классы, программы различной подготовки.
Андрей Милёхин

Так, с 1 сентября в белгородских школах появится новая программа «Профессиональная проба».

Это будет ряд профессиональных проб, когда в реальной ситуации можно увидеть особенности профессии, производство, нюансы профдеятельности, а также пообщаться с представителями профессии. Поверьте, такие профессиональные пробы самые надёжные.
Андрей Милёхин
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#Профориентация#Школьники#Программа#Обучение#Пробы#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Кристина Семенчук
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