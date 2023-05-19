Раненый мужчина, обстрелы и беспилотники: день происшествий в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Во время обстрела села Старый Хутор в Валуйском горокруге пострадал местный житель. Один из снарядов попал во двор жилого дома. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, житель региона получил ранение руки и ноги.
Не обошлось в селе и без разрушений. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад и забор. Осколки снаряда повредили автомобиль и линию электропередачи.
19 мая Белгородскую область обстреляли как минимум четыре раза. Помимо Старого Хутора, под огнём оказались ещё три населённых пункта в приграничье.
В районе 17:20 оповещение от РСЧС получили жители села Терезовка Шебекинского горокруга. Под обстрелы в муниципалитете также попали сёла Архангельское и Вознесеновка.
Обо всех перечисленных происшествиях стало известно из рассылки РСЧС.
Днём 19 мая ПВО сбила беспилотник в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших.
Позже БПЛА врезался в окно многоэтажки в Белгороде. Аппарат упал во дворе многоквартирного дома. Никто не пострадал.
Также в Сети сообщали, что пограничники уничтожили дрон в Грайворонском горокруге. Он летел в сторону одного из сёл. Пострадавших нет. Однако нет и официального подтверждения произошедшего.