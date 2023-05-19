Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Раненый мужчина, обстрелы и беспилотники: день происшествий в Белгородской области

19 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородец пострадал при обстреле Старого Хутора, регион обстреляли несколько раз, а в Белгороде беспилотник врезался в окно многоэтажки.

Пострадавший мужчина

Во время обстрела села Старый Хутор в Валуйском горокруге пострадал местный житель. Один из снарядов попал во двор жилого дома. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, житель региона получил ранение руки и ноги.

Не обошлось в селе и без разрушений. В одном частном доме выбило окна, посекло фасад и забор. Осколки снаряда повредили автомобиль и линию электропередачи.

Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина
Узнать подробнее

Очередные обстрелы

19 мая Белгородскую область обстреляли как минимум четыре раза. Помимо Старого Хутора, под огнём оказались ещё три населённых пункта в приграничье.

В районе 17:20 оповещение от РСЧС получили жители села Терезовка Шебекинского горокруга. Под обстрелы в муниципалитете также попали сёла Архангельское и Вознесеновка.

Обо всех перечисленных происшествиях стало известно из рассылки РСЧС.

Белгородцы получили четвёртое предупреждение за день об обстреле
Узнать подробнее

Беспилотники

Днём 19 мая ПВО сбила беспилотник в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших.

Позже БПЛА врезался в окно многоэтажки в Белгороде. Аппарат упал во дворе многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Также в Сети сообщали, что пограничники уничтожили дрон в Грайворонском горокруге. Он летел в сторону одного из сёл. Пострадавших нет. Однако нет и официального подтверждения произошедшего.

Беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородцаМЧС сообщило о третьем обстреле в Белгородской областиПВО сбила беспилотник в Белгородской области
#Наталья Корявых#Итоги дня#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Город#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Беспилотник#Разрушения#Пострадавший
Подпишитесь
Беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде
Сегодня, 12:53
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 12:22
Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина
Сегодня, 12:35
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
Сегодня, 13:55
Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области
Сегодня, 13:26
Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли
Сегодня, 15:09